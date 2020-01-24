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بالفيديو.. الأمير تشارلز يرفض مصافحة نائب وزير الدفاع الأمريكي

بالفيديو.. الأمير تشارلز يرفض مصافحة نائب وزير الدفاع الأمريكي
القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف محرج لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في إسرائيل ، بعدما تجاهل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني مصافحته أمام الجميع ومر أمامه دونما أي انتباه .

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه أثناء مشاركة تشارلز وبينس لإحتفالية إسرائيلية ، نائب وزير الدفاع الأمريكي يقف بجانب زوجته عند قدوم ولي العهد البريطاني بإنتظار مصافحته ، إلا أنه تجاوزه حتى ظهرت علامة الغضب على وجه “بينس ” للحظة وسرعان ما حاول التكتم على الموقف .

وبعد تخطيه ، صافح ولي العهد البريطاني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وباقي المسؤولين .

من جهته ، حاول بينيس تجاوز الموقف ، وادعت المتحدثة الإعلامية باسمه أن ولي العهد البريطاني صافحه بالفعل قبل الدخول إلى القاعة ما استدعى عدم تكرار المصافحة .


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