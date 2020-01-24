بعد حادثة «نتف الحمام».. الموسى: خواء فكري يؤدي إلى مهازل

عادل الحربي(صدى):

أعرب الكاتب الصحفي الدكتور علي الموسى، عن استيائه من الخواء الفكري لدى الكثير من مشاهير السوشيال ميديا، والذين يقودون دفة الرأي العام في الوقت الحالي إلى كثير من المهازل.

وأكد رفضه نقل البعض كافة تفاصيل حياتهم اليومية، وأن ما يفعلونه تصرفات صبيانية.

وكانت سفارة السعودية في المملكة المتحدة، أوقفت 3 من مشاهير السوشال ميديا، بعد ببطث مقطع فيديو على سناب شات، قاموا بالتقاطه داخل حجرتهم بأحد الفنادق في لندن، وظهروا خلاله وهم ينتفون ريش حمام في البانيو، مما أثار استياء عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دفعهم للتقدم بشكوى إلى إدارة الفندق لمحاسبته.