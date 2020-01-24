«جامعة الإمام» تعتزم إغلاق 5 أقسام عليا

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد الطحينى، آخر التطورات المتعلقة بالتوجه نحو إغلاق الجامعة خمسة أقسام في الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء.

وأوضح، أن التوصية التي طرحتها الجامعة بشأن الإغلاق لا تزال مجرد توصية، مؤكدًا أن مجلس الجامعات لم يوافق عليها بشكل نهائى.

يذكر أن الأقسام الموصى بإغلاقها صدرت بشأنها موافقة المقام السامي الكريم في عام 1433هـ بافتتاحها في المعهد العالي للقضاء، وهى تضم أقسام (قضاء الأحوال الشخصية، والقضاء الإداري، والقضاء التجاري، والقضاء الجزائي، والقضاء العمالي).