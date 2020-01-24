بالصور.. «المقهى السعودي» يجذب المشاركين بمنتدى دافوس العالمي في سويسرا
نجحت فعالية “المقهى السعودي ” في منتدى دافوس الإقتصادي العالمي بسويسرا في جذب أنظار المشاركين بالمنتدى نحو ثقافة المملكة والتعريف بكنوزها التراثية ومقوماتها السياحية .
ووثقت مجموعة من الصور إرتياد المشاركين للمقهى السعودي من جنسيات مختلفة من رواد ورجال الأعمال في قلب دافوس ، وسط التعريف بالمملكة على المستوى السياحي والإستثماري والثقافي .
وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد نظمت الفعالية بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية لجذب رجال الأعمال والإستثمارات الأجنبية وفتح نوافذ المملكة على العالم.
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