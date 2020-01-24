  • الجمعة 24

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. «المقهى السعودي» يجذب المشاركين بمنتدى دافوس العالمي في سويسرا

بالصور.. «المقهى السعودي» يجذب المشاركين بمنتدى دافوس العالمي في سويسرا

بالصور.. «المقهى السعودي» يجذب المشاركين بمنتدى دافوس العالمي في سويسرا
برن(صدى):

نجحت فعالية “المقهى السعودي ” في منتدى دافوس الإقتصادي العالمي بسويسرا في جذب أنظار المشاركين بالمنتدى نحو ثقافة المملكة والتعريف بكنوزها التراثية ومقوماتها السياحية .

ووثقت مجموعة من الصور إرتياد المشاركين للمقهى السعودي من جنسيات مختلفة من رواد ورجال الأعمال في قلب دافوس ، وسط التعريف بالمملكة على المستوى السياحي والإستثماري والثقافي .

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد نظمت الفعالية بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية لجذب رجال الأعمال والإستثمارات الأجنبية وفتح نوافذ المملكة على العالم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *