مقتل 12 شخصًا على الأقل وفقدان 18 في فيضانات مدغشقر

تناناريف(صدى):

قُتل 12 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع ولايزال 18 آخرين في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت الجزيرة فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة على غير العادة.

وأفاد المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر اليوم، أن مناطق في أفريقيا تعرضت لأمطار غزيرة في الأشهر الأخيرة، لأسباب تعود في جزء منها لارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهندي، وارتفاع حرارة جميع المحيطات بوجه عام.

وأظهر إحصاء لهيئة إنقاذ الطفولة، استند إلى بيانات من الأمم المتحدة وعدة حكومات، أن فيضانات وانهيارات أرضية وأعاصير قتلت أكثر من 1200 شخص في أنحاء شرق وجنوب أفريقيا العام الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن الفيضانات تسببت في نزوح نحو نصف مليون شخص في جنوب السودان، و200 ألف في إثيوبيا، و370 ألفا على الأقل في الصومال العام الماضي.