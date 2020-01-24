أمريكا ترفع السرية عن وثائق تاريخية تكشف عملاء هتلر في أوكرانيا

واشنطن(صدى):

يبدو أن الوقائع التاريخية الخاصة بالألمانى النازى أدولف هتلر لن تنتهى، حيث كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن وجود علاقات جمعت بين عمالة القوميين الأوكرانيين بهتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكدت الوثائق المخابراتية الأمريكية التي رفعت عنها السرية أن زعيم منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا، كان عميلا لهتلر.

واستندت الوثائق الأمريكية على بيانات جمعتها من مصادر مختلفة، ومنها صحيفة “سوتسياليستيتشكي فيستنيك” التى نشرت مقال سنة 1951، أكدت فيه أن بانديرا كان عميلا لهتر، كما سردت وقائع تفيد تورطه فى القضاء على آلاف من اليهود والأوكرانيين، والبولنديين.