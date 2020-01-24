بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يكشف مخططات إيران والمنظمات الإرهابية
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم هو إيران والمنظمات الإرهابية ، وأنهما وجهان لعملة واحدة حتى وإن إختلفت الأيدلوجيا .
وقال نائب وزير الدفاع في لقاء مع قناة “العربية ” والذي سيتم بثه اليوم الجمعة في تمام الـ 6:30 مساءً : التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميلشياته في المنطقة من جهة وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى .
وأضاف : نعتفد أنهما وجهان لعملة واحدة فهم جميعاً يؤمنون بنفس المبدأ وليس بالضرورة إيمانهم بالأيدلوجيا نفسها .
وتابع : كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدلوجية عابرة للحدود ، كما أنهما لا يحترمان القانون الدولي ، ورغم أنهما يتنافسان أحياناًويتقاتلان ، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بنا .. فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا .
نائب وزير الدفاع السعودي #خالد_بن_سلمان: النظام الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار ولديه أفكار توسعية.. #السعودية لديها رؤية 2030 التي تحركنا للأمام و #إيران خطتها هي عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة للخلف
المقابلة الكاملة تعرض اليوم الجمعة الساعة 6:30 مساء بتوقيت #السعودية pic.twitter.com/skU9ycLM4s
— العربية (@AlArabiya) January 24, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1103 ] نشر منذ 1 ساعة
السعودية الدولة الوحيدة في الساحة لمواجهة إيران واتباعها الرافضة المجوس
ومعهم الخبث و الخبائث قطر والاخوان.هذا غير خونه الداخل ومكر وخداع بعض (الاصدقاء) واخطر في مصر والأردن والكويت وعمان