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بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يكشف مخططات إيران والمنظمات الإرهابية

بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يكشف مخططات إيران والمنظمات الإرهابية
نايف السالم(صدى):

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم هو إيران والمنظمات الإرهابية ، وأنهما وجهان لعملة واحدة حتى وإن إختلفت الأيدلوجيا .

وقال نائب وزير الدفاع في لقاء مع قناة “العربية ” والذي سيتم بثه اليوم الجمعة في تمام الـ 6:30 مساءً : التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميلشياته في المنطقة من جهة وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى .

وأضاف : نعتفد أنهما وجهان لعملة واحدة فهم جميعاً يؤمنون بنفس المبدأ وليس بالضرورة إيمانهم بالأيدلوجيا نفسها .

وتابع : كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدلوجية عابرة للحدود ، كما أنهما لا يحترمان القانون الدولي ، ورغم أنهما يتنافسان أحياناًويتقاتلان ، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بنا .. فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1103 ] نشر منذ 1 ساعة

السعودية الدولة الوحيدة في الساحة لمواجهة إيران واتباعها الرافضة المجوس

ومعهم الخبث و الخبائث قطر والاخوان.هذا غير خونه الداخل ومكر وخداع بعض (الاصدقاء) واخطر في مصر والأردن والكويت وعمان

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