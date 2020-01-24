بالفيديو.. نائب وزير الدفاع يكشف مخططات إيران والمنظمات الإرهابية

نايف السالم(صدى):

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم هو إيران والمنظمات الإرهابية ، وأنهما وجهان لعملة واحدة حتى وإن إختلفت الأيدلوجيا .

وقال نائب وزير الدفاع في لقاء مع قناة “العربية ” والذي سيتم بثه اليوم الجمعة في تمام الـ 6:30 مساءً : التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميلشياته في المنطقة من جهة وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى .

وأضاف : نعتفد أنهما وجهان لعملة واحدة فهم جميعاً يؤمنون بنفس المبدأ وليس بالضرورة إيمانهم بالأيدلوجيا نفسها .

وتابع : كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدلوجية عابرة للحدود ، كما أنهما لا يحترمان القانون الدولي ، ورغم أنهما يتنافسان أحياناًويتقاتلان ، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بنا .. فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا .