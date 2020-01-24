الحكومة اليمنية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على المليشيا الحوثية لإحلال السلام

عدن(صدى):

دعا مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المدعومة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير العكبري خلال أعمال الاجتماع المشترك الثامن للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي المنعقد في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتطرق السفير العكبري إلى العملية الإجرامية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية من خلال قصفها لأحد المساجد بمحافظة مأرب والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في من الجنود اليمنيين، وقال إن تلك الجريمة الشنيعة تدل على عرقلة الميليشيات لجهود السلام.

كما استعرض مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية في كلمته تطورات الأوضاع في اليمن، والآثار المترتبة على انقلاب الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من طهران والتدخلات الإيرانية، وعرقلة الميليشيات لجهود العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد في الجلسة المخصصة لإيران، على أهمية تظافر الجهود الاقليمية والدولية لثني إيران عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وترك اليمنيين يقررون بأنفسهم خيارهم بعيدا عن تدخلات نظام الملالي في طهران.

وشدد مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية على أهمية توجيه الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لاجتثاث التطرف والإرهاب من جذوره ومحاربة مصادره.