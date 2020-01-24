تحذير: الملاعق المعدنية تحول عسل النحل لمادة شديدة السمية !

أميرة خالد(صدى):

على الرغم من الفوائد الهامة لعسل النحل على صحة الإنسان إلا أنه قد يتحول لمادة سامة شديدة الخطورة على صحة أسرتك بسبب تصرف بسيط تقع فيه أغلب الأمهات .

ويؤكد الأطباء وخبراء التغذية أن استعمال الملاعق المعدنية لتناول العسل يسبب تفاعل المادة المعدنية مع العسل وترسب المعادن الثقيلة ومن ثم دخولها لجسم الإنسان وترسبها بأعضاء الجسم مما يصيبه بالتسمم .

وينصح الأطباء بإستخدام الملاعق الخشب أو البلاستيك أو السيراميك أو الستانلس بشرط عدم تركها في “برطمان العسل” حتى لا تتفاعل معه ، ويجب أن تكون عبوة العسل في الثلاجة محكمة الغلق وبعيدة عن آشعة الشمس المباشرة .