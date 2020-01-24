4 أطعمة تطيل العمر و تعزز المناعة ضد الأمراض
يعتبر النظام الغذائي المؤثر الأول على صحة الإنسان وأهم عوامل نشاط وظائف الجسم الحيوية مما يساهم في طول العمر الإفتراضي وإنخفاض فرص الإصابة بالأمراض ومن ثم الوفاه .
ويؤكد الأطباء على أهمية أن يحتوي النظام الغذائي على تلك الأطعمة للوقاية من الأمراض وزيادة العمر الإفتراضي :
1- التوت : حيث يحتوي على مضادات أكسدة هامة مثل الأنثوسيانين الذي يحمي من أمراض القلب ، ويمنع انتشار الجذور الحرة المسببة للأورام .
2- الشكولاته الداكنة : فهي غنية بمادة الفلافونويدات التي تعزز صحة القلب وتمنع التكلس في الشرايين فضلاً عن تأثيرها المعنوي برفع هرمون السعادة .
3- بذور الكتان والقنب : لإحتوائها على أحماض أمينية هامة للوقاية من الكوليسترول والدهون وضغط الدم .
4- المكسرات : لإحتوائها على معادن حيوية لصحة القلب ودهون غير مشبعة هامة للجسم وعنصر لارجينين الموسع للشرايين .
اترك تعليقاً