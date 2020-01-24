4 أطعمة تطيل العمر و تعزز المناعة ضد الأمراض

أميرة خالد(صدى):

يعتبر النظام الغذائي المؤثر الأول على صحة الإنسان وأهم عوامل نشاط وظائف الجسم الحيوية مما يساهم في طول العمر الإفتراضي وإنخفاض فرص الإصابة بالأمراض ومن ثم الوفاه .

ويؤكد الأطباء على أهمية أن يحتوي النظام الغذائي على تلك الأطعمة للوقاية من الأمراض وزيادة العمر الإفتراضي :

1- التوت : حيث يحتوي على مضادات أكسدة هامة مثل الأنثوسيانين الذي يحمي من أمراض القلب ، ويمنع انتشار الجذور الحرة المسببة للأورام .

2- الشكولاته الداكنة : فهي غنية بمادة الفلافونويدات التي تعزز صحة القلب وتمنع التكلس في الشرايين فضلاً عن تأثيرها المعنوي برفع هرمون السعادة .

3- بذور الكتان والقنب : لإحتوائها على أحماض أمينية هامة للوقاية من الكوليسترول والدهون وضغط الدم .

4- المكسرات : لإحتوائها على معادن حيوية لصحة القلب ودهون غير مشبعة هامة للجسم وعنصر لارجينين الموسع للشرايين .