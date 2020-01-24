تعرفي على ما يفعله القلق في «شعرك»

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تسعى كل امرأة في الحصول على شعر صحي ناعم وجميل، ولكن بعض الأمور التي تغفل عنها قد تكون السر في تدمير شعرها بشكل يصعب علاجه.

قد توصلت دراسات إلى أن الجسم عند الشعور بالقلق أو الإجهاد يطلق هرمونات تلحق ضررا بالخلايا الجذعية الصباغية التي تعطي للشعر لونه، وبالتالي تفقد المرأة لون شعرها بشكل سريع ومبكر، حيث أن تغيير مستويات الهرمونات قد يشوه وظيفة الخلايا الجذعية التي تلون الجلد والشعر بصبغة الميلانين.

وتعمل هرمونات تدعى هرمونات نوريبنيفرين، على محاربة الإجهاد والتي تعمل على الإضرار بالخلايا الجذعية الصبغية التي تمر بعملية تسمى الانتشار والتمايز، والتي يتغير دورها وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، تاركة بصيلات الشعر دون تغذية، حسب ما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.