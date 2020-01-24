ريهانا مع مغني معروف بعد أيام من انفصالها عن جميل

واشنطن(صدى):

أثار ظهور النجمة ريهانا، مع مغني الراب A$AP Rocky، في نيويورك في حفل Yams Day الخيري، العديد من التساؤلات.

وتسبب في التساؤلات أن هذا الأمر جاء بعد أيام من إعلان انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد 3 سنوات من علاقة حبّ جارفة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تخرج ريهانا مع مغني الراب.

وقالت مصادر إنه أمر طبيعي لأن A$AP Rocky صديق مقرّب لريهانا، إلا أن مصادر أخرى قالت بوجود علاقة حب بينهما.