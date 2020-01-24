ريهانا مع مغني معروف بعد أيام من انفصالها عن جميل
أثار ظهور النجمة ريهانا، مع مغني الراب A$AP Rocky، في نيويورك في حفل Yams Day الخيري، العديد من التساؤلات.
وتسبب في التساؤلات أن هذا الأمر جاء بعد أيام من إعلان انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد 3 سنوات من علاقة حبّ جارفة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تخرج ريهانا مع مغني الراب.
وقالت مصادر إنه أمر طبيعي لأن A$AP Rocky صديق مقرّب لريهانا، إلا أن مصادر أخرى قالت بوجود علاقة حب بينهما.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 52 دقيقة
كل شيء يشترى بالمال إلا الحب 💏