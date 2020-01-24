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ريهانا مع مغني معروف بعد أيام من انفصالها عن جميل

ريهانا مع مغني معروف بعد أيام من انفصالها عن جميل
واشنطن(صدى):

أثار ظهور النجمة ريهانا، مع مغني الراب A$AP Rocky، في نيويورك في حفل Yams Day الخيري، العديد من التساؤلات.

وتسبب في التساؤلات أن هذا الأمر جاء بعد أيام من إعلان انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد 3 سنوات من علاقة حبّ جارفة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تخرج ريهانا مع مغني الراب.

وقالت مصادر إنه أمر طبيعي لأن A$AP Rocky صديق مقرّب لريهانا، إلا أن مصادر أخرى قالت بوجود علاقة حب بينهما.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 52 دقيقة

كل شيء يشترى بالمال إلا الحب 💏

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