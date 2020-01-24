ترامب يعلن تفاصيل خطة القرن خلال أيام.. هل تقبلها فلسطين؟

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكشف عن خطة سلام، من شأنها تحقيق النجاح في الشرق الأوسط المسماة صفقة القرن، خلال أيام.

وأشار إلى أن إدارته تحدثت مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا، إلا أن رد فعلهم على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم فيها الكثير من المزايا».

وكانت السلطة الفلسطينية، جددت رفضها خطة السلام الأمريكية، الخميس الماضي، بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.