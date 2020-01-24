بالفيديو .. باحثون يعيدون صوت مومياء ماتت مخنوقة قبل 3000 عام

لندن(صدى):

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف باحثون بريطانيون عن نجاح تجاربهم فى إعادة انتاج الصوت لمومياء مصرية تم تحنيطها منذ 3000 عاما .

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بنقل المومياء إلى مستشفى ليدز العام، وأجروا عليها الفحوصات اللازمة إلى أن تمكنوا فى النهاية من إعادة بناء رقمية لمجرى الصوت الخاص بالمومياء وسماع صوتها.

ولفت الباحثون إلى أن المومياء المعاد إنتاج صوتها كانت لكاهن فرعونى يسمى نيسيامون، وهو مصرى عاش في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر، ومات وهو فى الخمسينات من عمره جراء حشرة لدغت لسانه، وتم اكتشاف المومياء عام 1824.