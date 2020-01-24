الشباب السعودي يسعى لإحداث التغيير في العالم عبر «مبادرات مسك» في دافوس

علي القحطاني(صدى):

يشارك عدد من الشباب بمشاريع مميزة لإحداث التغيير في العالم، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في منتدى دافوس الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى مدار أيام المنتدى، يستضيف جناح المؤسسة، جلسات حوارية ونقاشات مفتوحة بعضها حول ريادة الأعمال والمواطنة العالمية والتحديات القادمة، بالإضافة إلى الحديث عن الفن السعودي.

ويشارك المقهى السعودي «Saudi cafe» للمرة الأولى في المنتدى، ويبرز ثقافة المجتمع السعودي، وهو منصة ثقافية تعرض محتوى رقمي تفاعلي يركز على تمكين الشباب ومبادرات المؤسسة في هذا المجال، ويمنح الزوار مساحات مفتوحة للنقاش والتواصل وتبادل الأفكار، خلال الاستمتاع بالقهوة والمأكولات السعودية التقليدية التي تقدم بأيدي طهاة سعوديين.

ويقدم مركز المبادرات الفرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في خوض «ItStartWithUs» الذي يضم 3 ملايين شريك دولي، ليشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرقهم المبتكرة.