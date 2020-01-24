تدريب نزلاء سجون الباحة على الشعر والموسيقى
في خطوة جديدة لتقديم الدعم النفسي لنزلاء السجون والإهتمام بهم ، وقعت مديرية السجون بمنطقة الباحة أمس الخميس مذكرات تفاهم مع جمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون بالباحة تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود ين عبد العزيز .
ومن المقرر تعليم نزلاء السجون وتدريبهم وتأهيلهم للإندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة ، بالإضافة إلى حصولهم على خدمات طبية للنزلاء وأسرهم .
كما سيتم تدريب النزلاء على مختلف الفنون كالرسم والموسيقى والروايات والشعر ومساعدة كل موهوب على تنمية هوايته .
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