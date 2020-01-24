  • الجمعة 24

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تدريب نزلاء سجون الباحة على الشعر والموسيقى

تدريب نزلاء سجون الباحة على الشعر والموسيقى

تدريب نزلاء سجون الباحة على الشعر والموسيقى
إبراهيم الزهراني(صدى):

في خطوة جديدة لتقديم الدعم النفسي لنزلاء السجون والإهتمام بهم ، وقعت مديرية السجون بمنطقة الباحة أمس الخميس مذكرات تفاهم مع جمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون بالباحة تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود ين عبد العزيز .

ومن المقرر تعليم نزلاء السجون وتدريبهم وتأهيلهم للإندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة ، بالإضافة إلى حصولهم على خدمات طبية للنزلاء وأسرهم .

كما سيتم تدريب النزلاء على مختلف الفنون كالرسم والموسيقى والروايات والشعر ومساعدة كل موهوب على تنمية هوايته .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *