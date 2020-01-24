تدريب نزلاء سجون الباحة على الشعر والموسيقى

إبراهيم الزهراني(صدى):

في خطوة جديدة لتقديم الدعم النفسي لنزلاء السجون والإهتمام بهم ، وقعت مديرية السجون بمنطقة الباحة أمس الخميس مذكرات تفاهم مع جمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون بالباحة تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود ين عبد العزيز .

ومن المقرر تعليم نزلاء السجون وتدريبهم وتأهيلهم للإندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة ، بالإضافة إلى حصولهم على خدمات طبية للنزلاء وأسرهم .

كما سيتم تدريب النزلاء على مختلف الفنون كالرسم والموسيقى والروايات والشعر ومساعدة كل موهوب على تنمية هوايته .