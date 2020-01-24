معلومات «أمريكية» جديدة تنسف مزاعم «بيزوس» ضد المملكة وتكشف خطوط المؤامرة

واشنطن(صدى):

على الرغم من تآمر اعداء المملكة بالتعاون مع مؤسس أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست “جيف بيزوس ” لتلفيق معلومات كاذبة تحاول النيل من السعودية وولي العهد بإدعاء اختراق هاتف ” بيزوس ” إلا أن تلك المحاولات لم تلبث طويلاً حتى باءت بالفشل إزاء معلومات كشفت عنها مصادر أمريكية بذاتها .

فقد فندًت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تلك المزاعم التي بدت ساذجة للنيل من المملكة ، ومنها صحيفة ” وول ستريت جورنال ” التي أكدت أن من قام بتسريب صور ” بيزوس ” عن صديقته الجديدة لوسائل الإعلام هو شقيقها الذي باع تلك الصور لمجلة مقابل 200 ألف دولار .

كما دافع موقع ” بيزنس إنسايدر ” شويه صورة المملكة . عن ولي العهد وحكومة المملكة ونأى بها عن تلك التصرفات المريبة ، مشيراً إلى وجود ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق “واتسآب ” التابع لشركة فيسبوك .

أما صحيفة ” نيويورك تايمز ” فقد أبلغتها مصادر أن النائب العام بنيويررك لم يعثر على أي أدلة تثبط تورط سعودي ، رغم وجود محققين يكنون العداء للمملكة ، لتظل محاولات “بيزوس ” “وواشنطن بوست ” ومن يتآمر معهم فاشلة ولا تجدي نفعاً في محاولات .