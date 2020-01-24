«تنبأ بوفاته».. تفاصيل مؤلمة حول وفاة كاتب شاب في معرض الكتاب

القاهرة(صدى):

خيم الحزن على الشعب المصري بعد وفاة كاتب شاب في أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب إثر أزمة قلبية قبل توقيع مجموعته القصصية.

وكشفت تفاصيل جديدة أن الشاب محمد حسن خليفة المتوفي كان يٌعاني من مرضًا بالقلب مٌسبقًا؛ حيث قال أحد أقاربه إنه كان مصاب بارتجاع في الصمام الميترالي.

وكان الشاب أٌصيب بأزمة قلبية في المعرض؛ إلا أنه تم إسعافه خلال نقله للمستشفى واستفاق بالفعل؛ إلا أنه أصيب في فترة وجيزة بأزمة قلبية ثانية أسفرت عن وفاته.

وكتب الكاتب المصري الشاب قبل وفاته منشورًا قال فيه: “ علقت خبر موتي على الحائط، وكل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه، لأطمئن أن ورقة الجرنال التي كتبت فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيداً عن الوفيات ما زالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة ”.

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