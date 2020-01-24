دباس الدوسري: صعدت بـ«الكوكب» بلا إمكانيات بعد 25 سنة لم يشم رائحة الصعود
قال الإعلامي الرياضي دباس الدوسري؛ إنه استطاع تحقيق نتيجة غير متوقعة في عام 1409 مع نادي الكوكب.
وأضاف خلال استضافته في برنامج الديوانية: ” في عام 1409 الأهلي والكوكب يتنافسان على الهبوط.. أنا صعدت بالكوكب إلى الأولى بلا امكانيات بعد 25 سنة لم يشم فيها رائحة الصعود “.
وعلى جانب أخر قال إن الإداري الذي يتسبب بغرامة على النادي بسبب التأخر في تسليم الكشوفات المفترض الغرامة تُخصم من راتبه، إذا لم يقدم مبرر منطقي.
دباس الدوسري:
في عام 1409 #الأهلي و #الكوكب يتنافسان على الهبوط.. أنا صعدت بالكوكب إلى الأولى بلا امكانيات بعد 25 سنة لم يشم فيها "رائحة" الصعود. pic.twitter.com/H5l6HEllsE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 23, 2020
alfahd42[ عدد التعليقات: 23368 ] نشر منذ 13 دقيقة
مهوب منك من اللي كانو معك