دباس الدوسري: صعدت بـ«الكوكب» بلا إمكانيات بعد 25 سنة لم يشم رائحة الصعود

ماجد محمد(صدى):

قال الإعلامي الرياضي دباس الدوسري؛ إنه استطاع تحقيق نتيجة غير متوقعة في عام 1409 مع نادي الكوكب.

وأضاف خلال استضافته في برنامج الديوانية: ” في عام 1409 الأهلي والكوكب يتنافسان على الهبوط.. أنا صعدت بالكوكب إلى الأولى بلا امكانيات بعد 25 سنة لم يشم فيها رائحة الصعود “.

وعلى جانب أخر قال إن الإداري الذي يتسبب بغرامة على النادي بسبب التأخر في تسليم الكشوفات المفترض الغرامة تُخصم من راتبه، إذا لم يقدم مبرر منطقي.