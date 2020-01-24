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بالفيديو.. ذئب يٌداعب فتاة حسناء ويقبلها من «فمها»

بالفيديو.. ذئب يٌداعب فتاة حسناء ويقبلها من «فمها»
أميرة خالد(صدى):

وثق فيديو غريب لحظة قيام ذئب بمداعبة فتاة جميلة في مشهد يحبس الأنفاس.

وأظهر الفيديو قيام الذئب بتقبيل الفتاة الحسناء من فمها وقيام بـ«لحس» وجهها متوددًا إليها.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين؛ نظرًا إلى أن الذئب يعتبر من الحيوانات المفترسة التي يخشى الجميع الاقتراب منه.

وعلق المتابعون تعليقات طريفة حول أن الذئب لم يستطع عدم تقبيل الفتاة لشدة جمالها الذي طغى على رغبته في افتراسها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23368 ] نشر منذ 16 دقيقة

ودك يعني

[ عدد التعليقات: 23368 ] نشر منذ 15 دقيقة

ودك يعني ياكلها

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