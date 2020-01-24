عبدالله بن مساعد: «دعم الدولة للهلال خرافة..وسيطرته على البطولات عادة»
استنكر الأمير عبدالله بن مساعد؛ مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، مقولة أن نادي الهلال مدعومًا من الدولة، ورافضًا الأقاويل حول أن تفوقه ناتج عن أنه النادي الوحيد الذي يتلقى دعما من الدولة.
وقال”بن مساعد” إن دعم الدولة لنادي الهلال فقط «خرافة» و«حجة من لا حجة له»، مؤكدًا على أن الهلال حاله مثل حال الأندية الأخرى، إلا أنه «الزعيم» فعلياً بالأرقام، مؤكدًا على أن سيطرة الهلال على البطولات هي عادة له منذ 40 عامًا.
ولفت إلى أن دعم الدولة للرياضة يسير على خط متساو لكل الأندية، وليس لنادٍ على حساب الآخر، وخير دليل على ذلك تداول البطولات، وتوزيعها بين العديد من الأندية.
#عبدالله_بن_مساعد لـ"الاتحاد":
قوة #الهلال من دعم الدولة "خرافة" و"مجرد حجة"!
غياب "القطب الواحد" يجعل الدوري السعودي الأقوى
سيطرة "الزعيم" على البطولات "عادة" منذ 40 عاماً
"الإغراء" وراء شراء #شيفيلد وتجربته "مشروع حياة"
التفاصيل: https://t.co/fF8tnXAvmI pic.twitter.com/pa3T9HZZdV
— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) January 23, 2020
اترك تعليقاً