الجبير: ستعود علاقتنا مع إيران إذا عادت دولة طبيعية (فيديو)
أكد عادل الجبير؛وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن المملكة لم تفتعل التصعيد مع الجانب الإيراني.
وأكد ” الجبير ” خلال مشاركته في منتدى ” دافوس ” على أن التحقيقات بشأن الهجوم على شركة أرامكو مازالت جارية.
وقال ” الجبير ” إن علاقة إيران والمملكة ستعود من جديد إذا استطاعت إيران أن تعود دولة طبيعية.
فيديو | الجبير: عندما تعود #إيران دولة طبيعية يمكن إعادة العلاقات معها#الإخبارية pic.twitter.com/QeWi3IkPa9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2020
اترك تعليقاً