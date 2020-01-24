الجبير: ستعود علاقتنا مع إيران إذا عادت دولة طبيعية (فيديو)

ماجد القزيز(صدى):

أكد عادل الجبير؛وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن المملكة لم تفتعل التصعيد مع الجانب الإيراني.

وأكد ” الجبير ” خلال مشاركته في منتدى ” دافوس ” على أن التحقيقات بشأن الهجوم على شركة أرامكو مازالت جارية.

وقال ” الجبير ” إن علاقة إيران والمملكة ستعود من جديد إذا استطاعت إيران أن تعود دولة طبيعية.