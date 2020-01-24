امرأة تقتل ابنة شقيق زوجها بإلقاء أسطوانة غاز فوق رأسها بالخطأ

القاهرة(صدى):

لقيت طفلة مصرعها في إحدى محافظات مصر؛ إثر سقوط أسطوانة غاز، عليها من الطابق الثالث؛ حيث نقلت للمستشفى جثة هامدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوصول طفلة 8 سنوات، إلى مستشفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وكسر بعظمة الجمجمة، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وأوضحت التحريات أنه أثناء قيام زوجة عم الطفلة، بتغيير أسطوانة الغاز، قامت بإلقائها من شرفة الطابق الثالث، إلى الشارع، دون قصد، سقطت فوق الطفلة المجني عليها، فسقطت غارقة في دمائها.