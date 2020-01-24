نانسي عجرم تخرج عن صمتها بشأن انسحابها من «ذا فويس كيدز»

أميرة خالد(صدى):

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها بعد انتشار أنباء عن انسحابها من برنامج ” ذا فويس كيدز ” على خلفية تورط زوجها في قتل اللص الذي دخل إلى منزلهم مؤخرًا.

ونشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام “ أشارت فيها بعلامة النصر وهي داخل كواليس تصوير برنامج ” ذا فويس “.

وكانت تلك الثورة بمثابة نفي للشائعات التي أُطلقت بشأن انسحابها من البرنامج ودفعها غرامة مالية.

وأرفقت نانسي عجرم الصورة بوسم خاص بالبرنامج في تأكيد واضح على أنها لن تتخلى عن دورها في لجنة تحكيم البرنامج.