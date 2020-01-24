بالفيديو.. أول تعليق من عمر السومة بعد إصابته القوية أمام الرائد

ماجد محمد(صدى):

حرص اللاعب السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي على طمأنة الجمهور عليه بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة الرائد.

ونشر” السومة ” فيديو له؛ ليوجه الشكر إلى الجماهير التي سألت عن حالته، موضحًا أنه أصيب بخلع في الكتف وأنه تلقى العلاج اللازم، معربا عن سعادته بالفوز على الرائد.

وكان الاهلي أعلن إصابة مهاجمه السوري عمر السومة بخلع في الكتف خلال مباراته أمام مضيفه الرائد (2-1)، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وكشف سويلم العنزي مراسل برنامج الدوري مع وليد مدة غياب ” السومة ” عن الملاعب، والتي ستكون من 14 إلى21 يوما.