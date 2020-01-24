رسميًا.. أمريكا تمنع دخول الأجانب للبلاد بهدف الولادة بدءً من اليوم

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، تقييد دخول الأجانب للبلاد من خلال إصدارها قرارًا بوقف منح تأشيرات دخول إلى أراضيها بهدف الولادة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة، الموافق 24 من يناير 2020، أي بعد ساعات من صدور القرار.

وكانت إدارة دونالد ترامب قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على التأشيرات بهدف تقييد “سياحة الولادة”، حيث تسافر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على جواز السفر الأمريكي.