بالفيديو.. عناصر من طالبان يضربون نساء بوحشية لخروجهن من المنزل بمفردهن!

كابول(صدى):

وثق فيديو لحظة قيام عناصر من حركة طالبان الإرهابية بضرب امرأة خرجت من المنزل بمفردها.

وأظهر الفيديو قيام بعض العناصر من الحركة الإرهابية بتلقين سيدة تجلس على الأرض ضربًا مبرحًا بعصا خشبية، في مقاطعة قندوز في شمال شرق أفغانستان.

وكان يتواجد عدد من النساء ينتظرن دورهن لتلقي العقوبة التي وقعتها عليهن الحركة الإرهابية لخروجهن بمفردهن من المنزل.