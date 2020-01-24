بالفيديو.. أحمد موسى: «فيلم الجوكر جزء من خطة الإخوان التخريبية»

القاهرة(صدى):

أثار الإعلامي المصري الشهير أحمد موسى جدلًا بتصريحاته الغريبة حول علاقة فيلم الجوكر بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الإعلامي المصري: «لما حد يقولك شفت فيلم الجوكر بلغ عنه لأنه إخواني لأن مشاهدة الفيلم جزء من خطة الإخوان لتنفيذ أعمال تخريبية».

وأكد على أنه يتم تدريب عناصر الإخوان على اللياقة البدنية ورمي الحجارة، وقطع الطرق الرئيسية ومنع قوات الأمن من التقدم.

واستكمل: «عناصر الإخوان تقوم برصد قوات الأمن وأماكن تمركزها في الميادين والشوارع للتعرف على كيفية التحرك في الشوارع ويطالبون عناصر الإخوان بمسح الرسائل على الهواتف المحمولة».