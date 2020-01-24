نقل حسني مبارك إلى قسم الأورام بمستشفى في سرية تامة

القاهرة(صدى):

نٌقل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إلى مستشفى الجلاء العسكري؛ إثر وعكة صحية مفاجئة في سرية تامة.

وقال مصدر إن الرئيس المصري دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى وكان من المقرر حجزه في قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه ” جمال وعلاء “ رفضا أن يكون في جناح مفتوح.

وتم تجهيز جناح خاص لمبارك في قسم ” الأورام “ مزود بجميع الأجهزة التي تحتاجها الحالة، سواء أجهزة أشعة أو عناية مركزة.

وفُرض على جناح الرئيس الأسبق حراسة خاصة، وهو قريب من جناح خاص بالرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء.