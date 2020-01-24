اغتصاب فتاة قاصر من قبل 20 شخصا على مدار 20 يومًا

مليكة فؤاد(صدى):

فتحت الشرطة المغربية تحقيقا موسعا في احتجاز قاصرًا واغتصابها في الدار البيضاء.

وأكدت والدة الفتاة اغتصابها من قبل 20شخصا بعد احتجازها، حيث تعرضت للتعنيف على مدار 20 يومًا .

وتقول والدة الفتاة التي تبلغ 17 عاما : ” توسلت أحد خاطفيها واستطاعت إقناعه بتحريرها ليتركها في أحد أحياء المدينة حيث وجدناها في حالة مأساوية، قبل أن ننقلها إلى المستشفى “.

وأضافت: ” توجهنا إلى الشرطة للإبلاغ عما وقع لكنهم لم يقوموا بأي شيء “، دون أن تحدد تاريخ وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن البحث ما زال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.