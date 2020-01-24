ليفربول يقتل ولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

وسجل للريدز في الدقيقة 8 جوردان هندرسون، وفي الشوط الثاني، كثف أصحاب الارض، ضغطهم، بحثًا عن تعديل الكفة، وتحقق له ما أراد، حين سجل راؤول خيمينز، هدف التعادل في الدقيقة 51.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة، سجل روبيرتو فيرمينيو، هدفًا قاتلًا، في الدقيقة 85، أهدى به النقاط الثلاث للضيوف.

وارتفع رصيد ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى النقطة 67، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون، عند النقطة 34 في المركز السابع.