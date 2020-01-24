«تقويم التعليم» تكشف عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “خدمةً للمستفيدين والمستفيدات:”نقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات نسب المقاعد الشاغرة الحالية في اختبار التحصيل الدراسي، في مقراتنا للاختبارات الورقية في مناطق ومدن ومحافظات المملكة”.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن الموعد الجديد لاختبار التحصيلي الثاني، وذلك عقب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.