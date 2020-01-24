الحصيني عن طقس الغد: رياح قوية وموجة برد في عدة مناطق بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف ومتوسطة بين ينبع وجدة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه في موقع “تويتر”:”متوقع غد الجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف ومتوسطة بين ينبع وجدة”.

ولفت الحصيني:” لا أنصح بالرحلات على الشمالية وتبوك والجوف وحائل لسببين الرياح وموجة البرد المتوقعة.. لكن ثقلوا الملابس”.