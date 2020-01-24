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  3. الحالات التحكيمية لمباراة الرائد والاهلي – دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحالات التحكيمية لمباراة الرائد والاهلي – دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 30 دقيقة

ياجماعة محمد فودة اصبح لا يميز الخطأ من الصواب في تقديراته وأصبح فتنة في التحكيم .. شوف لكم بديل له له ذهن حاضر ..

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 24 دقيقة

وين الفوده ماجبتوه بعد مباراة الفيصلي والهلال يوم قال هدف الفيصلي الثاني صحيح لا غبار عليه وقال فيه أخطأ على الهلال لم تحتسب والمفروض يصير فيها ضربه جزاء وكرت أحمر والحين صار مايميز عشان ماوقف معكم

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