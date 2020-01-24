نشر : منذ 1 ساعة 1٬042 2 صدى سبورت الحالات التحكيمية لمباراة الرائد والاهلي – دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
زائر[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 30 دقيقة
ياجماعة محمد فودة اصبح لا يميز الخطأ من الصواب في تقديراته وأصبح فتنة في التحكيم .. شوف لكم بديل له له ذهن حاضر ..
المليليح[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 24 دقيقة
وين الفوده ماجبتوه بعد مباراة الفيصلي والهلال يوم قال هدف الفيصلي الثاني صحيح لا غبار عليه وقال فيه أخطأ على الهلال لم تحتسب والمفروض يصير فيها ضربه جزاء وكرت أحمر والحين صار مايميز عشان ماوقف معكم