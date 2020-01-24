  • الجمعة 24

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي على جازان

بالفيديو.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي على جازان

بالفيديو.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي على جازان
تركي السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل قليل من اعتراض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه مدينة جازان.

ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض؛ وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2761 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يحفظ بلدنا ——-سلمت الايادي بارك الله فيكم الله يقويكم علي هذا الحوثي عدو الله الخبيث

[ عدد التعليقات: 91816 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم احفظ بلدنا من شر كل من به شر .. آمين ..

.. قواكم الله يا ابطال ونصركم على من يعاديكم .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 6203 ] نشر منذ 52 دقيقة

ربي احفظ المملكة العربية السعودية

وقادتها وجيشها وشعبها

من كل شر وحاشد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *