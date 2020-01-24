بالفيديو.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي على جازان
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل قليل من اعتراض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه مدينة جازان.
ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض؛ وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
زائر[ عدد التعليقات: 2761 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظ بلدنا ——-سلمت الايادي بارك الله فيكم الله يقويكم علي هذا الحوثي عدو الله الخبيث
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91816 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ بلدنا من شر كل من به شر .. آمين ..
.. قواكم الله يا ابطال ونصركم على من يعاديكم .. آمين ..
qlq[ عدد التعليقات: 6203 ] نشر منذ 52 دقيقة
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ربي احفظ المملكة العربية السعودية
وقادتها وجيشها وشعبها
من كل شر وحاشد