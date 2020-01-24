بالفيديو.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي على جازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل قليل من اعتراض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه مدينة جازان.

ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض؛ وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.