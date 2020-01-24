بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن اقتحام سفارة المملكة في طهران عام 2016
تحدث أحد أفراد البعثة الدبلوماسية بسفارة المملكة في طهران عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام السفارة مطلع 2016م، بعد تنفيذ حكم القـتل الصادر بحق الإرهابي نمر النمر، مضيفا أن الأحداث بدأت بتجمع عدد من المتجمهرين أمام مبنى السفارة.
ومن جهته، لفت العميد محمد الرميح – في حديث لبرنامج “كيف؟” الذي يبثّ على إذاعة “إم بي سي إف إم”:” المتجمهرين كان يقودهم رجل معمم، وكان أفراد الأمن الدبلوماسي الإيرانيون يقبلون يده، في إشارة إلى كون التجمهر منسقاً من قبل الحكومة الإيرانية”.
وأبان الرميح أن عدد المتجمهرين الذين تسلقوا سور السفارة بنحو 5 إلى 7 أشخاص في الوقت الذي كانت السفارة تتعرض فيه لإطلاق نار وقذائف مولوتوف سببت اشتعال عدة حرائق، لافتا إلي أن أفراد الحماية الموجودين في السفارة تمكنوا من الثبات وردع كل من دخل المبنى من المتجمهرين، رغم عدم وجود أسلحـة معهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91816 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
.. كل هذا والإعلام والعالم كلهم ساكتين ، صم بكم عنها لايتكلمون .. لماذا ..!!؟
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 1 ساعة
الرد السعودي المناسب لهذا الحدث.هو حتى لو عادت العلاقات السعودية الإيرانية، لا تكون بسفير بل بدرجة قائم بأعمال في احد المكاتب المخصصة للشركات.