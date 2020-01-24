بالفيديو.. «حمامة» تلجأ للنار للتدفئة من شدة البرودة في المملكة
كشف مقطع فيديو، عن محاولة حمامة الحصول على التدفئة المناسبة في طقس شديد البرودة في المملكة الفترة الحالية.
وأظهر الفيديو، الحمامة وهي تلجأ إلى النار المشتعلة لتحتمي بها من شدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة التي تعيشها المملكة هذه الأيام في مناطق واسعة من الشمال وأجزاء من الوسطى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن توقعاتها لطقس الغد الجمعة، حيث توقعت سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق؛ الوقت الذي يستمر فيه الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6959 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91816 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله ،،
.. من شدة البرد ماهابت النار ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 4 ساعات
الدفا عفى
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32840 ] نشر منذ 11 دقيقة
من البرد نزلت للنار