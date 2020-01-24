بالفيديو.. «حمامة» تلجأ للنار للتدفئة من شدة البرودة في المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن محاولة حمامة الحصول على التدفئة المناسبة في طقس شديد البرودة في‎ المملكة الفترة الحالية.

وأظهر الفيديو، الحمامة وهي تلجأ إلى النار المشتعلة لتحتمي بها من شدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة التي تعيشها المملكة هذه الأيام في مناطق واسعة من الشمال وأجزاء من الوسطى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن توقعاتها لطقس الغد الجمعة، حيث توقعت سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق؛ الوقت الذي يستمر فيه الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.