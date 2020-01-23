سر زيارة تميم لطهران وتقديم عرض بـ3 مليارات دولار لإيران

وكالات(صدى):

كشف حسن عباسي، العضو السابق في الحرس الثوري، والذي يعمل حالياً محللاً للقضايا السياسية والعسكرية الإيرانية، سر زيارة الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر لطهران.

وقال عباسي أن الزيارة تمت لغرض تقديم عرض قطري بقيمة 3 مليارات دولار لإيران، مقابل ألا تقوم طهران بضرب الدوحة رداً على مقتل قاسم سليماني.

وجاء حديث عباسي خلال كلمة ألقاها 17 يناير في مسجد الجامع بمدينة نوشهر شمال إيران، حيث تحدث عن سفر أمير قطر لطهران، متسائلا “لماذا کان القطريون المرتبکون هنا قبل أسبوع؟” وأجاب بنفسه قائلا: لأنهم عرفوا أن كل الصواريخ التي بيعت عليهم لا تفيدهم بشيء، وفقا لقناة العربية.

وأشار في كلمته لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي قتلته طائرة مسيرة ليلة الثالث من يناير بالقرب من مطار بغداد الدولي بعد أن توجه للعراق قادماً من سوريا.

وقال حسن عباسي “بما أن القيادة القوات الأمريكية في المنطقة تأخذ من قطر مقرا لها الجنرال، الذي تولى أمر قاسم سليماني هو الجنرال مكنزي ذو الأربعة نجوم يتواجد في مدينة دوحة وفي قاعدة سنتكام، وإن أرادت إيران أن ترد على الأميركيين في تلك المنطقة سيكون هذا بمثابة كارثة.

وأضاف: ولهذا توافدوا مرتبكين ملتمسين الاعتذار بسبب أن الطائرة التي اغتالت سليماني أرسلت من الأراضي القطرية، ولهذا سندفع 3 مليارات لتسديد غرامة الطائرة (الأوكرانية) وركابها وكل شيء.

وتابع “نحن مستعدون للقيام بما تأمروننا لأن القطريين عرفوا أن الصواريخ التي وضعتها الولايات المتحدة هناك هي مجرد خردة حسب تعبيره”.

وأكد عباسي مستندا على وكالات أجنبية بأن أمير قطر قد تعهد بدفع 3 مليارات دولار كغرامة الطائرة الاوكرانية وتكاليف التأمين وتعويضات لذوي ضحايا الطائرة.