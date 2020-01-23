إصابة عمر السومة بـ «خلع في الكتف»

نواف السالم(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي ‎الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، مساء اليوم الخميس، عن تعرضه لخلع في الكتف.

وفي السياق نفسه، سيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة؛ فيما كان قد أحرز هدفي الراقي في مباراته أمام الرائد اليوم.

وتمكن النادي الأهلي، من الفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف في مواجهتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ ضمن مواجهات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.