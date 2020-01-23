فايز المالكي: يقهرني المسؤول المتقاعد أمام الكاميرا
أكد الفنان فايز المالكي، على أنه يستنكر طريقة المسؤول الذي يبدأ بالتنظير في لقاءاته الإعلامية بعد تقاعده من منصبه.
وقال المالكي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ما يقهرني إلا لما يتقاعد مسؤول من وزارة وبعدها يجيك يتفلسف في المقابلات التلفزيونية ، لو الوزارة عملت كذا وكذا كان تداركت الفجوة الحاصلة” .
وأضاف المالكي : ” طيب وينك يا بطل يوم كنت على رأس العمل ما أبدعت وسويت وسويت يالفجوة ”، قائلا : ” ما أسهل الكلام والتنظير على كرسي وأمامك كاميرا” .
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