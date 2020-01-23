فايز المالكي: يقهرني المسؤول المتقاعد أمام الكاميرا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد الفنان ​فايز المالكي​، على أنه يستنكر طريقة المسؤول الذي يبدأ بالتنظير في لقاءاته الإعلامية بعد تقاعده من منصبه.

وقال المالكي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ما يقهرني إلا لما يتقاعد مسؤول من وزارة وبعدها يجيك يتفلسف في المقابلات التلفزيونية ، لو الوزارة عملت كذا وكذا كان تداركت الفجوة الحاصلة” .

وأضاف المالكي : ” طيب وينك يا بطل يوم كنت على رأس العمل ما أبدعت وسويت وسويت يالفجوة ”، قائلا : ” ما أسهل الكلام والتنظير على كرسي وأمامك كاميرا” .