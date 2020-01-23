بالفيديو.. الأمير سعود محمد العبدالله يرثي الأمير بندر بن محمد بقصيدة «لا وداع»

عادل الحربي(صدى):

رثى الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن- رحمه الله- بقصيدة شعرية جميلة بعنوان “لا وداع”.

وقال الأمير سعود بن محمد في تعليقه على القصيدة التي نشرها في تغريدة على موقع “تويتر” وتضمنت كلمات مؤثرة وجميلة:” مرثيتي في والدي بندر بن محمد بن عبدالرحمن رحمه الله”.

وقد جاء في مطلع القصيدة:” أنا مانيب قابل لا وداع ولا فمان الله حشي ما أودع اللي ساكن روحي ووجداني.. ألا يا ذا الرحيل اللي تعب ولا أقواه بصد وما مضي كافي غياب أهلي وخلاني “.