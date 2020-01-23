بالفيديو.. جمهور كاظم الساهر لإحدى معجباته:«إنتي مجنونة»

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو إحدى معجبات الفنان كاظم الساهر تلتقط معه صورة بعدما التقته عن طريق الصدفة.

واستعرضت الفتاة خلال المقطع المتداول الوشم الموجود على ظهرها، وهو عبارة عن اسم كاظم الساهر، بالإضافة إلى مقطع من أغنية “اش جابرك على المر”.

وقالت الفتاة: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”، مما أثارت استغراب جمهور كاظم الساهر بسبب تصرفها الذي وصفوه بالمجنون، معتبرين أنها ينطبق عليها أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”.