بالفيديو.. جماهير الرائد غاضبة من حكم مباراة الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن غضب جماهير نادي الرائد من حكم مواجهة الفريق أمام الأهلي التي خسر فيها الرائد بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ ضمن مواجهات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدار المباراة شكري الحنفوش حكم ساحة، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وخلف زيد، والحكم الرابع خالد الجهني، حكم الفيديو النيوزيلندي ماتيو كونجر، ويُساعده سعد السبيعي.

وفي المباراة، كاد أن يُحتسب للرائد ركلة جزاء ولكن بعد رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفار لم يحتسب؛ بينما في الدقيقة 32 سجل جهاد الحسين الهدف الأول لصالح فريق الرائد ولكن لم يحتسبه حكم اللقاء بسبب وجود لمسة يد على اللاعب.

ومن الجدير بالذكر، أنه بهذه المباراة يحتل نادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة؛ بينما يعقبه الرائد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.