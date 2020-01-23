بالصور.. عمر السومة يقود الأهلي للفوز على الرائد

نواف السالم(صدى):

تمكن النادي الأهلي، من الفوز على نظيره الرائد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الخميس، بالجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين.

وكان شوط المباراة الأول قد بدأ بضغط من لاعبي الأهلي وبالأخص من عمر السومة الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن تعامل معها الحارس؛ فيما كاد أن يُحتسب للرائد ركلة جزاء ولكن بعد رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفار لم يحتسب.

وفي الدقيقة 32 سجل جهاد الحسين الهدف الأول لصالح فريق الرائد ولكن لم يحتسبه حكم اللقاء بسبب وجود لمسة يد على اللاعب؛ فيما تقدم فوزير للرائد في الدقيقة 66؛ ليحرز عمر السومة هدفي تقدم الراقي في الدقائق 84، و85.

ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة؛ بينما يعقبه الرائد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.