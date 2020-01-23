عدنان جستنيه: شعر بعض اللاعبين « منفوش » كأنه عمره « ماتروش »

طلال الغامدى(صدى):

سخر الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، مساء اليوم الخميس، من قصات شعر بعض اللاعبين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏نفسي ومنى عيني هيئة الرياضة تخصص جائزة 100 ألف ريال لأفضل قصة شعر للاعبين السعودين بالدوري ” .

وأضاف الإعلامي الرياضي منتقدًا: ” ما أشاهده من قصات شعر بعضها مقزز جداً وبعض منها تشوف شعره ” المنفوش ” كأنه عمره ماتروش”؛ ليطلق هاشتاج ” جائزة أفضل قصة شعر ” .