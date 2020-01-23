استطلاع لـ «صدى»: تأييد كبير لفرض غرامات ضد شركات الدخان

عادل الحربي(صدى):

كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، عن آراء القراء في شركات التبغ بعد ثبوت تغير نكهة الدخان الجديد.

ورأى 537 قارئ للصحيفة بنسبة 82% ضرورة فرض غرامات ضد شركات التبغ المتلاعبة؛ فيما أبدى 72 قارئ بنسبة 11% عدم اهتمامهم؛ بينما 46 بواقع 7% أنه غير مؤيدين لفرض غرامات.

وكانت قد تسببت أزمة التبغ الجديد وتغير نكهاته، في استياء المدخنين واندلاع أزمة جديدة وفتح السوق السوداء للقديم بأسعار مبالغ فيها؛ في محاولة لاستغلال الأمر واستنزاف لأموال المدخنين.