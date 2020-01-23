بالفيديو.. رد صاعق من شاعر إماراتي على محمد بن الذيب بعد رثائه لسليماني  

ماجد القزيز(صدى):

علق الشاعر الإماراتي المبدع هادي المنصوري على رثاء الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد.

وقال المنصوري في مقطع فيديو خلال رده على الشاعر محمد الذيب:” كرم الله وجهك يا رسول الله وكرم الله بيتك عن الداني.. ربنا لا تزغ القلب عن ضله واحفظ أفكارنا عن شيطان ما عرفنا مكانه أوطي من الذلة وين شوفنا الخليجي يمدح إيراني مجد الخامنئي المجوسي ومجد بنظرته قاسم سليماني”.

وأضاف المنصوري:” نذكر عنه بالمكتوم في ظله وكان تاريه طيب يكرم العاني وابن ثاني طاح من علي القمة علي حله ويوم حول مع الشيلة لا تشمت بنا القاسي”.