بالفيديو.. مذيعة في دافوس تحرج باسيل: أتيت بطائرة خاصة وبلدك في أزمة

بيروت(صدى):

تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، لموقف محرج في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية؛ حيث سألته المحاورة عن كيفية قدومه على متن طائرة خاصة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.

وقالت المحاورة ، لجبران باسيل، أن معاش الوزير في لبنان لا يتخطى 5 الآف دولار فكيف أتى بتلك الطائرة؛ ليرد عليها بأن الطائرك قدمت له لهذه الرحلة، لتقاطعه وزيرة التجارة الخارجية الهولندية سيجريد كاغ، المشاركة في الندوة: ” نحن في هولندا لا يمكننا قبول هذا النوع من الهدايا ” .

وأضاف باسيل في حواره لـ ” panel ” : ” دعيت الى هنا كوزير خارجية، وأخبرتهم أنني لم اعد كذلك لكنهم أصرّوا على حضوري، كما أصررتم على مشاركتي في هذه الندوة ” ، متابعًا: ” هناك وزراء خارجية سابقون حاضرون، وإضافة إلى كوني رئيس أكبر كتلة برلمانية في لبنان ” .