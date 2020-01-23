بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج نيوم للابتعاث الداخلي

تبوك(صدى):

بدأت أمس بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية في مدينة تبوك إجراءات المقابلة الشخصية للمتقدمين على برنامج ” نيوم ” للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف, الذين وصل عددهم إلى أكثر من 12 ألف متقدم ومتقدمة ويستمر إجراؤها حتى الغد.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية بشركة نيوم المهندس محمد التويجري في تصريح له: إن الشركة حريصة على إلحاق أبناء وبنات المجتمع المحلي بالبرنامج من منطقتي تبوك ونيوم والمراكز التابعة لهما, والذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في “نيوم”, مشيراً إلى أن برنامج الابتعاث الداخلي الذي أطلق بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتشرف عليه جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان في سويسرا, سيكون في المرحلة الأولى في تخصص إدارة الضيافة لطلاب مرحلة البكالوريوس , وتتكفل ” نيوم ” بجميع المصاريف الدراسية وبدل السكن ومنح الطلاب مكافأة شهرية, مضيفاً أن هذا التخصص سيعقبه فتح أقسام وتخصصات جديدة وإضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع، التي سيعلن عنها وعن القبول فيها في وقت لاحق.

كما تحدث مدير الإعلام والاتصال “بنيوم” وائل حسين قائلاً : إن برنامج الابتعاث الداخلي هو جزء من برامج متعددة أطلقتها الشركة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لنيوم, التي ترتكز على 3 ركائز وهي التدريب و التعليم والمبادرات الاجتماعية.

وعن ما يخص التدريب أوضح الحسين أن نيوم سبق وأن عقدت شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإطلاق برنامج تدريبي في نحو ست تخصصات يستفيد منه 6000 طالب من أبناء منطقتي نيوم وتبوك وذلك خلال الخمس سنوات القادمة.

وفيما يخص الجانب التعليمي أضاف أن نيوم بدأت بالابتعاث الخارجي وكانت أول دفعة وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي وتتكون من 15 طالباً في تخصصات الضيافة والسياحة والآثار , وأن المستهدف هذا العام هو 50 طالباً وخلال الأعوام الخمسة القادمة 250 طالباً وطالبة, على أن يتم التوسع في قائمة الدول والتخصصات , في حين أن الابتعاث الداخلي بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز والذي بدأ أمس في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين عليه, يستهدف 250 طالباً وطالبة خلال السنوات الخمس القادمة , مشيراً إلى أن برامج التدريب والتعليم (الابتعاث الخارجي والداخلي ) بنيوم جميعها منتهية بالتوظيف وسيستفيد منها ما يقارب 7000 طالب وطالبة خلال الأعوام الخمسة القادمة .

وفي جانب المبادرات الاجتماعية أفاد أن شركة نيوم سبق وأن أطلقت خلال العام الماضي بعض المبادرات منها برنامج صيفي لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المجتمع المحلي، الذي نفذ بالتعاون مع جامعة تبوك , بالإضافة إلى إطلاق دورات تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من أبناء المجتمع المحلي في اللغة الإنجليزية وإدارة الفعاليات لتوفير فرص عمل مستقبلية لهم, لافتاً النظر إلى أن برنامج المبادرات الاجتماعية بشكل عام يتكون من 15 مبادرة سيستفيد منها 3700 شخص وتشمل أصحاب الحرف والمزارعين والصيادين و برنامج لتطوير الإعلاميين وتطوير المواهب و العمل التطوعي ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .