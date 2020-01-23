بنت قاسم سليماني في بيروت لتأبين أبيها

بيروت(صدى):

ذهبت زينب، ابنة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى بيروت في لبنان لحضور حفل تأبين أقامته التنظيمات النسائية التابعة لحزب الله اللبناني.

ووجهت ابنة سليماني، حديثها إلى أعضاء حزب الله، لافتة إلى أنها جاءت إليهم باسم قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العراق؛ حيث أخذت تفخم وتشيد بالحزب الإرهابي وبطولاته المزعومة.

ومن الجدير بالذكر، أن ابنة سليماني، كانت قد ظهرت للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل بأخذ ثأره.